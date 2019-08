Nach heiß diskutiertem Hörbiger-Video: Nächster Austro-Star bricht Lanze für Kurz

„Lasst uns den Sebastian stärken!” Ex-Abfahrtsstar Michael Walchhofer zieht in einer Videobotschaft seinen Hut vor Sebastian Kurz.

Noch ist die emotionale Pro-Kurz-Videobotschaft von Frau Hörbiger nicht verhallt, da macht sich schon der nächste prominente Fürredner für Sebastian Kurz stark. Michael Walchhofer, Weltcup-Sieger und Weltmeister im Skifahren, überschlägt sich in seiner brandaktuellen Videobotschaft mit Lob für Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

"Was Sebastian Kurz und sein Team in den letzten eineinhalb Jahren in der Regierung gelungen ist - Hut ab!"