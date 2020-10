Höchster Coronawert bislang: Über 1.200 Neuinfektionen

Die 2. Welle ist in vollem Gange - über 1.200 Neuinfektionen an einem Tag

Schlimmster Coronatag des Jahres: In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie zuvor verzeichnet. - Das RKI in Deutschland warnt vor einer unkontrollierten Virus-Verbreitung.

Österreich hat in den letzten 24 Stunden einen neuen Negativ-Rekord bei den Corona-Zahlen aufgestellt. Seit dem Vortag (Mittwoch 09:30 Uhr) gab es 1.209 Corona-Neuinfektionen in Österreich.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung (Mittwoch 9:30 Uhr) teilen sich laut Gesundheitsministerium auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 18

Kärnten: 31

Niederösterreich: 169

Oberösterreich: 149

Salzburg: 50

Steiermark: 43

Tirol: 95

Vorarlberg: 41

Wien: 613

Über 52.000 positive Testergebnisse

Bisher gab es in Österreich 52.057 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (8. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 838 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 41.289 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 506 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 107 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Europa-Zahlen zum Coronavirus

RKI-Chef: "Unkontrollierte Verbreitung" in Deutschland

Auch Deutschland sieht sich mit sehr hohen Corona-Zahlen konfrontiert. Angesichts der hohen Neuinfektionsrate hat das Robert-Koch-Institut (RKI) vor einer unkontrollierten Verbreitung des Coronavirus in Deutschland gewarnt. Es sei "möglich, dass wir mehr als zehntausend neue Fälle pro Tag sehen und dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. Die Zahl der Neuinfektionen binnen Tagesfrist war zuvor auf über 4.000 Fälle gestiegen - nach knapp 3.000 Neufällen am Mittwoch.

