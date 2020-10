Covid-19: 41 Neuinfektionen in Vorarlberg

Am Mittwoch kamen in Vorarlberg 41 Neuinfektionen hinzu, im selben Zeitraum wurden 34 Personen als genesen gemeldet. Ein weiterer Todesfall wird verzeichnet.

Bisher wurden 2.174 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet. 1.795 sind bereits genesen, 355 Personen sind momentan aktiv positiv getestet. 24 Infizierte sind verstorben.

Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 41 Neuinfektionen registriert. 26 Neuinfektionen können auf das Umfeld von bereits zuvor positiv getesteten Personen zurückgeführt werden. In 15 Fällen sind die Ansteckungsquellen bislang unklar.