Hinterland, Lehrlingsmesse und Eishockey-Saisonauftakt

Monroes-Frontmann und Drehbuchautor Hanno Pinter, WKV-Direktor Christoph Jenny und General Manager der Dornbirn Bulldogs Alexander Kutzer heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Hanno Pinter, Monroes-Frontmann und Drehbuchautor

Beim Filmfestival von Locarno gewannen sie mit "Hinterland" dieses Jahr den Publikumspreis: Hanno Pinter, Robert Buchschwenter und Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky. In "Hinterland" geht es um das Wien der 20er-Jahre, einen Kriegsrückkehrer und eine grausame Mordserie. Die Idee dazu hatte Monroes-Frontmann Hanno Pinter. Jetzt im Herbst kommt der Film in die österreichischen Kinos. In "Vorarlberg LIVE" erzählt Hanno Pinter, wie es sich anfühlt seine Idee plötzlich auf der Kinoleinwand zu sehen und wie es ist mit einem Oscar-Preisträger zusammen zu arbeiten.

Christoph Jenny, WKV-Direktor

Vom 24. Bis zum 8. Oktober findet die Lehrlingsmesse "Am See", "Am Berg", "Beim Bähnle" und "In der Burg" statt. Viele renommierte Vorarlberger Unternehmen sind vertreten. Kostenlose Bewerbungsfotos und ein Bewerbungsmappen-Check werden angeboten. Wie die Lehrlingssituation derzeit im Ländle aussieht und welche Möglichkeiten junge Berufseinsteiger haben, beantwortet WKV-Direktor Christoph Jenny heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Alexander Kutzer, General Manager Dornbirn Bulldogs

Heute startet die International Central European Hockey League (ICEHL) in die Saison. Neu ist: statt den bisher 11 Teams, treten mit HC Pustertal, Znojmo und Olimpija Ljubljana nun 14 Clubs gegeneinander an. Das hat auch einen neuen Wettkampf-Modus zur Folge. Die Dornbirn Bulldogs spielen heute um 19.15 Uhr gegen die EC Graz 99ers. General Manager der Dornbirn Bulldogs Alexander Kutzer spricht in "Vorarlberg LIVE" über den Saisonauftakt, Gewinnchancen und Corona-Spannungen zwischen Clubs und Liga.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 17. September 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Hanno Pinter (Monroes), Christoph Jenny (WKV), Alexander Kutzer (Dornbirn Bulldogs)

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

