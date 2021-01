Hilfsgüter für Erdbeben-Opfer in Kroatien: So viel hat das Ländle gespendet

Bis Freitag konnten Hilfsgüter für Kroatien gespendet werden. Zahlreiche Vorarlberger haben die Aktion unterstützt.

Als kurz nach Weihnachten mehrere Erdbeben Kroatien erschütterten, verloren rund 116.000 Menschen von einer Sekunde auf die andere ihr Hab und Gut. Zahlreiche von ihnen leben derzeit notdürftig in Containern und Zelten oder haben zwischenzeitlich in Sporthallen Unterschlupf gefunden. Die kroatisch katholische Mission in Feldkirch hat zusammen mit der Gemeinschaft der Kroaten in Vorarlberg eine Hilfsaktion gestartet, um die Betroffenen zu unterstützen.