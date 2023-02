Hilfe für Erdbeben-Opfer, Super Bowl und Biodiversität

Mag. Dr. Johannes Rüdisser (Ökologe, Natur- und Umweltpädagoge), Mike Galeli (Unternehmer, Model und Schauspieler) und Patrick Fitzgerald (Coach Blue Devils) sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Johannes Rüdisser ist Landschaftsökologe und spezialisiert darauf, wie sich Biodiversität und menschliches Handeln gegenseitig beeinflussen. Räumliche Analysen, ökologische Modelle, Indikatoren und Zukunfts-Szenarien sind Werkzeuge, die ihm dabei helfen, entsprechende Fragen zu beantworten. Am Freitagabend ist Rüdisser zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Zum 57. Mal ermittelt die NFL im Super Bowl das beste Team der Saison. In der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/live Puls 4) treffen die Kansas City Chiefs in Glendale/Arizona auf die Philadelphia Eagles. Mit Coach Patrick Fitzgerald von den Blue Devils spricht VOL.AT TV Chefreporter Joachim Mangard am Freitag über das Sport-Spektakel.