Galeli: "Jede Sekunde zählt, jede Hand wird gebraucht"

Tief betroffen zeigt sich der Ex-Mister Austria und erfolgreiche Vorarlberger Unternehmer mit Istanbuler Wurzeln über die Erdbeben-Katastrophe. Hilfsaktion geplant.

Hilflosigkeit und brutaler Naturgewalt ausgeliefert

"Internationale Welle der Solidarität im Wettlauf mit der Zeit"

Zutiefst berührt zeigt er sich von der Welle der Solidarität, die den Opfern des Jahrhundertbebens aus der ganzen Welt zuteilwird. "Jede Sekunde zählt, jede helfende Hand vor Ort wird dringend gebraucht. Es ist ein gnadenloser Wettlauf mit der Zeit, um so viele Menschen wie möglich aus den Trümmern zu bergen. Umso schöner ist es, dass sich gerade in Zeiten der weltweiten Unruhen, Krieg und Pandemie die Menschen auf den gemeinsamen Zusammenhalt besinnen. Unabhängig von Hautfarbe, Nation, Religion oder Herkunft – die ganze Welt blickt in das Krisengebiet und mobilisiert Hilfe. Auch in Vorarlberg ist dies deutlich spürbar, egal ob in der türkischen oder einheimischen Community."