Highmatrausch eröffnet: Das ist Vorarlbergs erster Trampolin- und Actionpark

In Coronazeiten entstand in Dornbirn eine neue Indoor-Sportanlage. Mit Verspätung konnte der Actionpark am Mittwoch eröffnen.

Endlich ist es so weit: Highmatrausch hat eröffnet. Vorarlbergs erster Trampolin- und Actionpark wurde in Coronazeiten in Dornbirn umgesetzt. Eigentlich wäre die Eröffnung bereits für Februar 2021 geplant gewesen - Corona-bedingt verschob sie sich allerdings immer weiter nach hinten. "Mein Team, die mussten jetzt natürlich die ganze Zeit warten, die ganzen vielen Menschen, die uns schon Anfragen geschickt haben oder Gutscheine gebucht haben, mussten wir jetzt immer wieder vertrösten", erklärt Highmatrausch-Gründerin und Geschäftsführerin Brigitte Hardt. Am Mittwoch um 14 Uhr eröffnete die Halle offiziell.

Actionsport in Dornbirn

Als erste Gäste kam die Trendsport-Gruppe der Mittelschule Hörbranz. Die Schüler zeigten sich begeistert von Highmatrausch und probierten alle Geräte aus. Die Halle bietet sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten: "Wir haben eine ganz tolle Trampolin-Area", erklärt Hardt gegenüber VOL.AT. Auch Ninja- und Parkour-Areas gibt es. In der Halle findet sich auch Österreichs erster Indoor-Pump-Park für alle, die auf Rädern, mit Bikes, Scootern und Co. unterwegs sind. Der Trampolinpark ist auch barrierefrei und somit für Rollstuhlfahrer geeignet. Auch das Trampolinpodest und der Pumppark können von Gehbehinderten genutzt werden. Das wurde bereits ausgetestet.

Die Halle bietet viele Möglichkeiten. Bild: VOL.AT/Mayer

Viele Gutscheine vorgebucht

"Es sind schon viele Gutscheine vorgebucht", meint die Geschäftsführerin - etwa für Götekinder, für Geburtstage oder Teamevents. Auch Termine für die Halle wurden schon einige gebucht - und das nicht nur von Privatpersonen: "Auch die ersten Klassen haben sich schon eingebucht", so Hardt. "Ich habe den Eindruck, jetzt scharren alle mit den Hufen, dass sie endlich loslegen können", erklärt sie und schmunzelt. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen: Es gibt eine Registrierungspflicht ähnlich wie in der Gastronomie, das Team trägt Masken. Beim Sport selbst kann man als Besucher die Maske abnehmen. Da auch die Abstandregelungen gelten, mussten teilweise Räume gesperrt werden. Der Gastronomiebereich ist ebenfalls stark reduziert. "Natürlich ist es gut, wenn man sich vorab auch anmeldet und online bucht", erklärt Hardt.