Hier gibt es die beste Pizza der Welt

Die beste Pizza der Welt wurde gekürt! In der kürzlich veröffentlichten Rangliste der besten Pizzas der Welt dominieren Neapel und Italien, während auch Pizzerien aus Österreich und Deutschland vertreten sind.

Für die echten Gourmet-Liebhaber, die sich auf der ständigen Suche nach dem besten Geschmackserlebnis befinden, ist die kürzlich veröffentlichte Rangliste der besten Pizzas der Welt von unbedingtem Interesse. Es wurde nicht nur verkündet, welches Restaurant derzeit die begehrteste Pizza zubereitet, sondern es wurden auch 50 Pizzerien weltweit für ihre einzigartigen und köstlichen Kreationen gewürdigt.

Mehr lesen -->> Wo man in Vorarlberg eine hervorragende Pizza bekommt

Neapel: Der ungekrönte König der Pizza

Es mag niemanden überraschen, dass die Heimatstadt der Pizza, Neapel in Italien, die Liste mit zwei Spitzenpositionen dominiert. Die Pizzeria „10 Diego Vitagliano“ in Neapel und „I Masanielli – Francesco Martucci“ in Caserta, Italien, teilen sich den Thron.

Diese Orte bieten nicht nur hervorragende Pizzas, die als „leicht, bekömmlich, fachmännisch und ausgewogen gewürzt“ beschrieben werden, sondern auch ein beeindruckendes Ambiente und erstklassigen Service.

Globale Vielfalt

Die Liste zeigt auch, dass exzellente Pizza nicht ausschließlich ein italienisches Phänomen ist. Mit Pizzerien aus verschiedenen Ecken der Welt, von den USA über Spanien bis nach Japan und China, ist das Ranking ein Zeugnis der globalen Beliebtheit und Vielfalt der Pizza. „Una Pizza Napoletana“ in New York nimmt den stolzen zweiten Platz ein, gefolgt von „Sartoria Panatieri“ in Barcelona, Spanien, auf dem dritten Rang.

Mehr erfahren -->> Die besten Italiener in Vorarlberg

Österreich und Deutschland repräsentiert

Für die deutschsprachigen Gourmet-Enthusiasten gibt es erfreuliche Nachrichten: Österreich und Deutschland sind auch vertreten. „Via Toledo Enopizzeria“ in Wien hat es auf die Liste geschafft und bietet somit offiziell eine der besten Pizzas der Welt an. Ebenso bemerkenswert ist „Pizzeria Zulù“ in Fürth, Deutschland, welches ebenfalls auf der Liste steht und von den Kritikern für seine hervorragenden neapolitanischen Pizzas gelobt wird.

Top 50: Hier gibt es die besten Pizzas der Welt

10 Diego Vitagliano Pizzeria - Neapel, Italien I Masanielli – Francesco Martucci - Caserta, Italien Una Pizza Napoletana - New York, USA Sartoria Panatieri - Barcelona, Spanien The Pizza Bar on 38th - Tokio, Japan I Tigli - San Bonifacio, Italien Seu Pizza Illuminati - Rom, Italien 50 Kalò - Neapel, Italien Bottega - Peking, China 180g Pizzeria Romana - Rom, Italien I Masanielli - Sasà Martucci - Caserta, Italien Razza Pizza Artigianale - Jersey City, USA Francesco & Salvatore Salvo - Neapel, Italien BÓ•st - Kopenhagen, Dänemark 50 Kalò - London, England Dry Milano - Mailand, Italien Cambia-Menti Di Ciccio Vitiello - Caserta, Italien Via Toledo Enopizzeria - Wien, Österreich Ken’s Artisan Pizza - Portland, USA Tony’s Pizza Napoletana - San Francisco, USA La Notizia 94 - Neapel, Italien Pizzeria Bianco - Phoenix, USA Ribalta - New York, USA Pizzeria Peppe Napoli sta’ ca - Tokio, Japan Confine - Mailand, Italien O‘ Munaciello - Miami, USA La Grotticelle - Caggiano, Italien Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 - Aversa, Italien Jay‘s Artisan Pizzeria - Kenmore, USA Pepe in Grani - Caiazzo, Italien La Cascina Dei Sapori - Rezzato, Italien Apogeo - Pietrasanta, Italien Pizzeria Zulù - Fürth, Deutschland Song’ E Napule - New York, USA Denis - Mailand, Italien BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone, Italien Allegrìo - Rom, Italien Pizzeria Da Lioniello - Succivo, Italien Ti Amo - Buenos Aires, Argentinien 400 Gradi - Lecce, Italien Pupillo Pura Pizza - Frosinone, Italien 48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australien Fratelli Figurato - Madrid, Spanien Fiata by Salvatore Fiata - Hongkong, China Via Toledo Enopizzeria - Dubai, VAE Forza - Helsinki, Finnland Napoli On The Road - London, England Dante’s Pizzeria Napoletana - Auckland, Neuseeland Nnea - Amsterdam, Niederlande Pizza Massilia - Bangkok, Thailand

self all Open preferences.