Vorarlbergs beste Italiener

Antipasti, Pizza, Pasta - gerade im Sommer wollen viele Vorarlberger das kulinarische Flair eines Italien-Urlaubs auch zuhause im Ländle genießen.

Und wenn Sie glauben, der Top-Italiener im Land ist hier gar nicht aufgelistet, lassen Sie uns ihren Geheimtipp in den Kommentaren da.

Dolce Vita - Das süße Leben in Wolfurt

Über das Dolce Vita

Wolfurt ist die Heimat einer bemerkenswerten Pizzeria, die ihre Gäste mit ihrer Herzlichkeit, ihrem Charme und ihrer ausgezeichneten Küche begeistert: das Dolce Vita. Hier finden Sie eine authentische, auf das Wesentliche reduzierte italienische Atmosphäre, die in erster Linie von dem lebhaften und einladenden Personal kreiert wird. Dieses kleine, aber leidenschaftliche Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Gästen ein Stück italienische Lebensfreude zu vermitteln.

Das Dolce Vita in Wolfurt - Auch mit ausgezeichnetem Eis. ©VOL.AT

Das Angebot

Im Dolce Vita dreht sich alles um die klassische italienische Küche: leckere Pizzen und frische Salate. Mit großzügigen Portionen und einer ausgewogenen Mischung aus traditionellen Rezepten und kreativen Ideen, bietet das Dolce Vita ein unkompliziertes, aber zugleich hochwertiges Esserlebnis. Die Preise sind fair und spiegeln die Qualität und Sorgfalt wider, die in jedes Gericht fließen.

Für diejenigen, die einen süßen Abschluss bevorzugen, gibt es köstliches Tiramisu und erstklassigen Kaffee. Das Angebot wird durch eine gut sortierte Getränkekarte abgerundet, die für jeden Geschmack das Passende bietet.

Lage & Ambiente

Das Dolce Vita liegt an der belebten Dornbirner Straße und ist gut erreichbar, sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto. Genügend Parkmöglichkeiten sind vorhanden, was den Besuch noch komfortabler macht.

Das Ambiente im Dolce Vita ist unkompliziert und charmant. Es ist eine Mischung aus traditioneller italienischer Trattoria und einer gemütlichen Pizzeria. Der Stil ist schlicht, manchmal etwas kitschig, aber immer authentisch und mit einem Augenzwinkern. Die Außenterrasse, die sich bei schönem Wetter hervorragend zum Genießen der Sonne eignet, ist ein weiteres Highlight.

Unsere Empfehlung

Das Dolce Vita in Wolfurt ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach guter, ehrlicher italienischer Küche sind. Es ist die ideale Wahl für Familien mit Kindern, für einen schnellen Imbiss oder für diejenigen, die einfach nur ein Stück Pizza genießen und den Tag mit einem guten Kaffee ausklingen lassen möchten.

Ein besonderes Lob verdienen die Pizzen: groß, reichlich belegt und einfach köstlich. Unsere Favoriten sind die klassische Margherita und die würzige Diavola. Aber auch der frische und knackige Salat verdient eine Empfehlung. Ergänzen Sie Ihr Essen mit dem hausgemachten Tiramisu und Sie werden sich fühlen, als wären Sie auf einer kleinen Reise nach Italien.

La Scarpetta - Authentische italienische Küche in Vorarlberg

Über La Scarpetta

La Scarpetta, gelegen im charmanten Dornbirn, hat sich zu einem lokalen Favoriten für Liebhaber der italienischen Küche entwickelt. Diese geschätzte Oase der Authentizität ist bekannt für ihre köstlichen Gerichte und ihr einladendes Ambiente. Hier finden Gäste das Herzstück der italienischen Gastfreundschaft, geführt von einem engagierten Team, das sich darauf spezialisiert hat, Gästen eine unvergessliche kulinarische Erfahrung zu bieten.

Das La Scarpetta direkt an der Dornbirner Ach. ©Screenshot Google

Das Angebot

Die Karte von La Scarpetta bietet eine beeindruckende Vielfalt an italienischen Delikatessen. Ob Sie auf der Suche nach klassischen Gerichten wie Pizza und Pasta sind oder eher Lust auf raffinierte Fleischgerichte, saftige Steaks und frische Fischspezialitäten haben - Sie werden auf jeden Fall fündig. Ein besonderes Highlight ist die hausgemachte Pizza aus dem Steinofen, die mit viel Liebe und Fachwissen zubereitet wird.

Für Gäste mit besonderen Ernährungsanforderungen bietet das Restaurant eine Vielzahl an glutenfreien Optionen für Pizza- und Pastagerichte. Und zur Begleitung Ihrer Mahlzeit erwartet Sie eine sorgfältig ausgewählte Weinkarte mit den besten Tropfen aus Italien.

Lage & Ambiente

La Scarpetta befindet sich an der Hinteren Aachstraße in Dornbirn. Die Lage besticht durch ihre malerische Schönheit, besonders der großzügige Außenbereich, der in den wärmeren Monaten zum Verweilen einlädt.

Das Innere des Restaurants erstrahlt in einem Mix aus hellen und dunklen Tönen, der eine moderne und gemütliche Atmosphäre schafft. Hier kann man sich sofort wohlfühlen, ob beim schnellen Espresso am Nachmittag, einem preiswerten Mittagessen oder einem ausgedehnten Abendessen mit Freunden.

Unsere Empfehlung

La Scarpetta ist definitiv ein Muss für jeden Fan der italienischen Küche in Dornbirn. Die Kombination aus köstlichen Gerichten, freundlichem Service und gemütlichem Ambiente macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für jeden Anlass.

Zwei Gerichte, die immer wieder lobend erwähnt werden, sind die Pizza mit Mozzarella und Thunfisch und die traditionelle Carbonara. Die Pizza besticht durch ihre knusprige Kruste und den ausgewogenen Geschmack, während die Carbonara durch ihre cremige Textur und den intensiven Geschmack des geräucherten Specks überzeugt.

Ristorante Trentino - Ein kulinarisches Erlebnis in Riezlern

Über das Ristorante Trentino

Inmitten der malerischen Landschaft von Riezlern befindet sich das Ristorante Trentino, ein echter Geheimtipp für Liebhaber köstlicher italienischer Küche. Das Restaurant wird von einem leidenschaftlichen Team geführt, das es versteht, exzellente Gerichte zu zaubern und seine Gäste mit einem zuvorkommenden und freundlichen Service zu verwöhnen. Das Ristorante Trentino bietet eine einladende Atmosphäre, in der man sich sofort wohl und willkommen fühlt.

Malerisch in Riezlern gelegen - Das Trentino. ©Screenshot Google

Das Angebot

Im Ristorante Trentino erwartet Sie eine Vielzahl köstlicher Gerichte, die Ihren Gaumen verwöhnen werden. Die Speisekarte bietet eine breite Auswahl an Pizza, Pasta und anderen Hauptgerichten, die alle mit frischen und qualitativ hochwertigen Zutaten zubereitet werden. Besonders empfehlenswert sind die leckeren Pasta-Gerichte, die mit viel Liebe zum Detail zubereitet werden und eine wahre Geschmacksexplosion bieten. Ein Highlight, das von vielen Gästen gelobt wird, ist die Trüffelpizza, die mit ihrem intensiven Aroma und den perfekt kombinierten Zutaten begeistert.

Das Ristorante Trentino legt großen Wert auf eine hohe Qualität der Speisen und bietet seinen Gästen ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis. Die Preise sind angemessen und spiegeln die Qualität der Zutaten und die sorgfältige Zubereitung der Gerichte wider.

Lage & Ambiente

Das Ristorante Trentino befindet sich in der charmanten Stadt Riezlern und ist von einer atemberaubenden Landschaft umgeben. Die entspannte Atmosphäre der Gegend lädt zum Verweilen und Genießen ein. Das Restaurant selbst bietet eine gemütliche und herzliche Atmosphäre, in der sich Gäste aller Altersgruppen wohl fühlen. Es ist ein Ort, an dem man dem Alltag entfliehen und sich wie in einem Stück Italien fühlen kann.

Ein besonderes Highlight des Ristorante Trentino ist der Wintergarten, in dem ein neuer Holzofen mit innovativer Su&Giu Technik steht. Hier können die Gäste gerne der Zubereitung ihrer Pizza beiwohnen und das Spektakel hautnah miterleben.

Unsere Empfehlung

Das Ristorante Trentino ist ein Muss für alle Feinschmecker und Liebhaber der italienischen Küche. Die freundliche und aufmerksame Bedienung, die köstlichen Gerichte und die angenehme Atmosphäre machen einen Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Wir empfehlen Ihnen, einen Tisch im Voraus zu reservieren, da das Restaurant oft gut besucht ist.

Neben den Pasta-Gerichten und der Trüffelpizza möchten wir Ihnen den Montalcino-Wein, das hausgemachte Eis und das Tiramisu ans Herz legen. Diese Spezialitäten werden Sie mit ihrem authentischen Geschmack und ihrer hervorragenden Qualität begeistern.

Pizzeria Bäumle - Italienische Genüsse in Lochau

Über die Pizzeria Bäumle

Wo das Herz der italienischen Küche schlägt, liegt in Lochau, fernab von Trubel und Lärm, die Pizzeria Bäumle. Unter der Leitung von Mauro aus Neapel und Michaela und Harald Brunnmayr, wird hier original italienisches Essen mit bestem Wein und authentischem italienischem Eis serviert. Das Restaurant lockt mit einer überraschend hohen Qualität der italienischen Speisen und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bäumle ist nicht nur ein Ort, an dem Sie speisen können, sondern es ist eine Erfahrung - eine Erfahrung der italienischen Gastfreundschaft und Herzlichkeit.

Die Pizzerua Bäumle in Lochau. ©Screenshot Google

Das Angebot

Mit ihrem vielfältigen Angebot bietet die Pizzeria Bäumle ein kleines Stück Italien in Lochau. Die Speisekarte reicht von knusprigen Pizzen, die als die besten im Bezirk Bludenz gelten, bis hin zu köstlichen Lasagne und vielfältigen Pasta-Gerichten. Die Fleisch- und Fischgerichte zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus und werden zu bezahlbaren Preisen angeboten. Darüber hinaus gibt es ein Angebot an frischen Salaten, Suppen sowie einen reichhaltigen Antipasti-Teller. Für den süßen Abschluss stehen Klassiker wie Tiramisu und Panna Cotta zur Auswahl, und für Weinliebhaber gibt es eine feine Auswahl an italienischen Tropfen. Auch Bier, alkoholfreie Getränke und Spirituosen sind im Angebot.

Lage & Ambiente

Das Bäumle liegt in Lochau, einer Gemeinde direkt am Bodensee im wunderschönen Vorarlberg. Mit einer Kombination aus gemütlichem Ambiente, aufmerksamem Service und köstlichem Essen, ist das Restaurant ein Treffpunkt für einheimische Liebhaber der italienischen Küche. Egal ob im Innenbereich oder im herrlichen Garten, Sie können in einer angenehmen Atmosphäre die Abendsonne genießen. Und mit einem leckeren italienischen Eis und herrlichem italienischen Wein wird der Besuch zu einem abgerundeten Erlebnis.

Unsere Empfehlung

Die Pizzeria Bäumle ist ein Juwel in Lochau, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Die Kombination aus authentischem italienischem Essen, freundlichem Service und gemütlichem Ambiente ist einfach unwiderstehlich. Zwei Gerichte, die Sie unbedingt probieren sollten, sind die Pizza Napoletana und die Lasagne. Die Pizza überzeugt durch ihren knusprigen Boden und den harmonischen Geschmack der Zutaten, während die Lasagne mit ihrer saftigen Füllung und dem schmelzenden Käse die Herzen der Pasta-Liebhaber höher schlagen lässt.

Italia A Tavola – Authentische italienische Küche in Vorarlberg

Über das Italia A Tavola

Das Italia A Tavola, wörtlich "Italien bittet zu Tisch", in Lustenau ist eine der ersten Adressen für authentische italienische Küche in Vorarlberg. Unter der Regie von Giovanni Serio, einem echten Italiener aus einer Familie, die seit Generationen in der Gastronomie tätig ist, hat Italia A Tavola sich der Kreation von Gerichten verschrieben, die so authentisch sind, dass sie regelmäßig italienische Touristen anlocken. Die Küche des Italia A Tavola legt Wert auf traditionelle italienische Kochkunst, bei der Gefühl, Leidenschaft, Liebe und Erfahrung in die Zubereitung jedes Gerichts einfließen.

"Zu Tisch" im Italia A Tavola in Lustenau. ©Screenshot Google

Das Angebot

Das Herzstück des Italia A Tavola sind zweifellos die Pizzen - und sie können tatsächlich nur als vorzüglich bezeichnet werden! Jede Pizza wird mit Sorgfalt und unter Verwendung von hochwertigen Zutaten hergestellt, um einen authentischen italienischen Geschmack zu garantieren.

Ebenfalls hervorzuheben ist der innovative Pizza-Automat, der rund um die Uhr frische Pizzen bietet. Diese werden mit einer speziellen Frischhaltetechnik versiegelt, die ihre Haltbarkeit auf bis zu drei Wochen verlängert – eine perfekte Option für diejenigen, die ihren Hunger nach Mitternacht stillen möchten.

Lage & Ambiente

Italia A Tavola befindet sich in der Bahnhofstraße in Lustenau, Vorarlberg, und bietet ein gemütliches und authentisches Ambiente. Das familiengeführte Restaurant legt Wert auf echte Gastfreundschaft und schafft eine Atmosphäre, in der sich jeder Gast wie zu Hause fühlen kann.

Die Atmosphäre im Italia A Tavola ist familiär und einladend, und das freundliche Personal sorgt dafür, dass sich jeder Gast wohl fühlt. Die Einrichtung ist einfach und authentisch, was perfekt zur entspannten Atmosphäre des Restaurants passt.

Unsere Empfehlung

Das Italia A Tavola ist ein Muss für jeden Liebhaber der italienischen Küche in Vorarlberg. Die Qualität der Zutaten, der authentische Geschmack und die warme Atmosphäre machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ein Gerichte, das wir besonders empfehlen, ist die sternenförmige Pizza. Wie die anderen handgemachten Pizzen besticht durch ihren authentischen Geschmack und die frischen Zutaten, und hält zudem eine einzigartige und schmackhafte Überraschung bereit.

Ristorante Italiano Haslach - Ein Stück Neapel in Dornbirn

Über das Ristorante Italiano Haslach

Willkommen im Ristorante Italiano Haslach, einem kleinen Stück authentischem Italien in Dornbirn. Als eine der besten Pizzerien der Region lockt das Haslach mit seinen köstlichen neapolitanischen Pizzas, die von leidenschaftlichen und gastfreundlichen italienischen Gastgebern serviert werden. Jede Pizza wird mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail zubereitet, was eine unwiderstehliche Versuchung für jeden Pizza-Liebhaber darstellt.

Etwas abseits gelegen, aber einen Besuch wert. ©Screenshot Google

Das Angebot

Im Ristorante Italiano Haslach ist Pizza nicht einfach nur Pizza. Hier wird eine wahre gastronomische Kunstform zelebriert. Mit original neapolitanischen Rezepten und hochwertigen Zutaten wird eine köstliche Pizza kreiert, die sowohl geschmacklich als auch optisch besticht. Probieren Sie die "Pizza ai Gamberetti" mit köstlichen Garnelen oder die "Pizza al Bordo Ripieno", eine Pizza mit gefülltem Rand. Natürlich darf auch die klassische "Pizza Margherita D.O.P." nicht fehlen, die in ihrer Einfachheit und Qualität begeistert. Lassen Sie sich auch von der großen Auswahl und Qualität der Beläge verzaubern.

Zusätzlich zu den unwiderstehlichen Pizzas bietet das Ristorante Italiano Haslach auch einen zuvorkommenden und herzlichen Service. Das freundliche Personal steht Ihnen stets zur Verfügung und sorgt dafür, dass Sie sich während Ihres Besuchs rundum wohlfühlen.

Lage & Ambiente

Das Ristorante Italiano Haslach befindet sich in Dornbirn, einer charmanten Gemeinde mitten im schönen Vorarlberg. Umgeben von einer malerischen Landschaft bietet das Restaurant eine willkommene kulinarische Oase für Einheimische und Besucher gleichermaßen.

Das Interieur des Ristorante Italiano Haslach spiegelt seine italienische Herkunft wider. Die Atmosphäre ist warm und einladend, mit gemütlichen Tischen und einem Interieur, das an eine klassische Trattoria erinnert. Hier können Sie einen Abend in geselliger Runde verbringen, während Sie die authentischen Aromen Italiens genießen.

Unsere Empfehlung

Es gibt viele Gründe, das Ristorante Italiano Haslach zu besuchen, aber die authentische neapolitanische Pizza steht zweifellos an erster Stelle. Viele Gäste bezeichnen die Pizza hier als die beste, die sie je probiert haben. Die Qualität der Zutaten, die liebevolle Zubereitung und das authentische italienische Flair machen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Besonders empfehlenswert sind sicherlich die "Pizza ai Gamberetti" und die "Pizza Margherita D.O.P." Die "Pizza ai Gamberetti" besticht durch ihre Garnelen und die frischen Zutaten, während die "Pizza Margherita D.O.P." mit ihrem klassischen Geschmack überzeugt.

Café Pizzeria Capricorno – Ein einzigartiges Kleinod in Mittelberg

Über das Café Pizzeria Capricorno

In der beschaulichen Ortschaft Mittelberg verbirgt sich ein wahres Juwel der Gastronomie: das Café Pizzeria Capricorno. Dieses unverwechselbare Restaurant ist überregional bekannt für seine authentisch neapolitanischen Pizzen, die von Einheimischen und Besuchern gleichermaßen geliebt werden. Der herzliche, aufmerksame Service des freundlichen Personals ergänzt das exzellente kulinarische Angebot und sorgt dafür, dass die Gäste immer wiederkehren möchten.

Ein kulinarischer Fixpunkt im Kleinen Walsertal. ©Screenshot Google

Das Angebot

Im Café Pizzeria Capricorno dreht sich alles um die Pizza – und zwar um die echte, authentische neapolitanische Art. Hier ist jeder Bissen ein Genuss, der an die sonnigen Straßen Neapels erinnert. Neben den unwiderstehlichen Pizzen begeistert das Restaurant auch mit anderen italienischen Klassikern, wie Pasta-Gerichten, und überrascht mit Angeboten wie Frutti di Mare.

Ebenso sehenswert ist die Auswahl an Desserts, insbesondere das Eis, das bei den Gästen sehr beliebt ist. Und wenn Sie keine Zeit haben, sich im Restaurant niederzulassen, bietet das Capricorno auch einen ausgezeichneten Takeaway-Service.

Lage & Ambiente

Das Café Pizzeria Capricorno befindet sich in Mittelberg, einem charmanten Dorf, das durch seine idyllische Atmosphäre besticht. Dieses einladende Ambiente findet sich auch im Inneren des Restaurants wieder, das mit seiner gemütlichen, italienisch inspirierten Einrichtung begeistert.

Zusätzlich zu dem ansprechenden Innenraum verfügt das Café Pizzeria Capricorno über einen schönen Außenbereich, der an warmen Tagen zu einem entspannten Essen einlädt. Die Beliebtheit des Restaurants ist unverkennbar, daher ist es ratsam, im Voraus einen Tisch zu reservieren.

Unsere Empfehlung

Das Café Pizzeria Capricorno ist ein absolutes Muss für alle Pizza-Liebhaber und alle, die das echte italienische Flair suchen. Der freundliche Service, das gemütliche Ambiente und natürlich die köstliche Küche machen jeden Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Besonders empfehlenswert sind die Bruschette, ein wahrer Klassiker der italienischen Vorspeisen, und zwei der herausragenden Pasta-Gerichte: Penne Salmone und Maccharoni al Pastore. Die Bruschette bestechen durch ihre Einfachheit und Frische, während die Penne Salmone mit ihrem reichen Geschmack nach Lachs und die Maccharoni al Pastore mit ihrer herzhaften Kombination aus Pasta und Lammfleisch überzeugen.

Gabriels Cucina - Mediterraner Charme in Dornbirn

Über Gabriels Cucina

Die Vorarlberger Stadt Dornbirn beheimatet ein besonderes Juwel italienischer Kochkunst: Gabriels Cucina. Seit 2004 wird das Restaurant von Gabriel Venturiello und seinem engagierten Team geführt. Gabriel, ein gebürtiger Italiener, lebt hier seine Leidenschaft für die mediterrane Küche aus und macht Gabriels Cucina zu einem gastronomischen Wohnzimmer, in dem sich die Gäste auf Anhieb wohl fühlen. Gabriel Venturiello ist nicht nur ein versierter Gastgeber, sondern auch ein wahrer Künstler in der Küche, der frische, kreative Gerichte mit raren Spezialitäten und selbst importierten Zutaten serviert.

GAbriels Cucina im Herzen von Dornbirn. ©VOL.AT

Das Angebot

Gabriels Cucina überzeugt mit einer vielseitigen mediterranen und saisonalen Küche. Von Duroc-Schweinkoteletten mit Kirschgemüse und Polentaschnitte bis hin zu Artischockenrisotto mit Burrata und Beef Tatare im Cucina-Stil - die Speisekarte lässt die Herzen von Feinschmeckern höher schlagen. Ein besonderes Highlight ist das Mittagsmenü, das von Montag bis Freitag wechselnde Gerichte wie Spargelrisotto mit Parmesancrunch oder Pasta Cacio e Pepe bietet.

Die Weinkarte von Gabriels Cucina ist ebenso beeindruckend. Sie beinhaltet sorgfältig ausgewählte Weine, die perfekt zu den angebotenen Gerichten passen. Dabei setzt Gabriel Venturiello auf eine individuelle Beratung seiner Gäste, um für jedes Gericht den passenden Wein zu finden.

Lage & Ambiente

Gabriels Cucina befindet sich in einer belebten Gegend von Dornbirn. In unmittelbarer Nähe finden sich Geschäfte und Sehenswürdigkeiten, die zum Flanieren und Entdecken einladen. Das Ambiente im Restaurant ist einladend und gemütlich, wobei die persönliche Note von Gabriel Venturiello sich in jedem Detail widerspiegelt. Das Restaurant kann sich auch in ein Tanzlokal verwandeln und bietet regelmäßig Wein- und Gin-Degustationen sowie spezielle Wildmenüs an.

Unsere Empfehlung

Ein Besuch in Gabriels Cucina ist ein kulinarisches Erlebnis, das wir jedem empfehlen, der die authentische italienische Küche zu schätzen weiß. Das freundliche Service-Team und die kreativen, qualitativ hochwertigen Gerichte machen jeden Besuch zu einem unvergesslichen Ereignis.

Zwei Gerichte, die wir besonders empfehlen, sind das Kotelett vom Duroc-Schwein mit Kirschgemüse und Polentaschnitte und das Artischockenrisotto mit Burrata. Das Duroc-Schweinkotelett ist perfekt zubereitet und harmoniert ausgezeichnet mit dem Kirschgemüse und der Polentaschnitte, während das Artischockenrisotto durch seinen cremigen Burrata begeistert.

Isola Bella - Italienische Gaumenfreuden in Bregenz

Über das Isola Bella

Im Herzen von Bregenz, einer malerischen Stadt am österreichischen Ufer des Bodensees, liegt das charmante Ristorante Isola Bella. Seit vielen Jahren begrüßt das Lokal seine Gäste mit einem herzlichen Empfang und einer wohligen Atmosphäre, die eine Brise italienischer Lebensart in den Westen Österreichs bringt. Das freundliche Personal und die lockere Atmosphäre tragen dazu bei, dass jeder Besucher sich sofort willkommen fühlt. Man merkt schnell, dass hier Wert auf den persönlichen Kontakt gelegt wird und die Zufriedenheit der Gäste oberste Priorität hat.

Fast am See gelegen - Das Isola Bella in Bregenz. ©Screenshot Google

Das Angebot

Die Speisekarte von Isola Bella lässt die Herzen von Liebhabern der italienischen Küche höher schlagen. Eine Vielzahl an handgemachten Pasta-Gerichten und köstlichen Pizzen mit knusprigem Teig und herzhaften Belägen werden jeden Tag frisch zubereitet. Hervorzuheben ist hierbei die Qualität der Zutaten und die Möglichkeit, Gerichte ganz individuell zusammenzustellen. Neben den Klassikern der italienischen Küche bietet Isola Bella saisonale Spezialitäten an, die außerhalb der Speisekarte zu finden sind.

Zu den weiteren Highlights zählt die umfangreiche Auswahl an Eiscremesorten. Laut vielen Gästen serviert das Isola Bella das beste Eis der Stadt. Zudem findet sich auf der Getränkekarte eine schöne Auswahl an Weinen und der ausgezeichnete Grappa.

Lage & Ambiente

Das Ristorante Isola Bella befindet sich in zentraler Lage in Bregenz, nur einen Steinwurf vom Bahnhof, dem Hafen und dem Einkaufszentrum entfernt. Die hervorragende Lage macht es zum idealen Ziel nach einem Shoppingtrip oder einem Spaziergang am Ufer des Bodensees.

Im Sommer können die Gäste ihre Speisen auf den Sitzplätzen im Freien genießen, wobei auch ein überdachter Außenbereich mit Heizstrahlern zur Verfügung steht. Im Winter bietet das Isola Bella in seinem mediterran eingerichteten Lokal etwa 50 Sitzplätze. Die Einrichtung ist gemütlich und einladend, mit einem Hauch italienischem Charme, der für ein angenehmes Ambiente sorgt.

Unsere Empfehlung

Das Ristorante Isola Bella ist eine Top-Adresse für alle, die authentische italienische Küche in entspannter Atmosphäre genießen möchten. Neben den köstlichen Gerichten sind es vor allem das aufmerksame und freundliche Personal, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die zentrale Lage, die das Isola Bella zu einem beliebten Treffpunkt in Bregenz machen.

Besonders hervorzuheben sind zwei Gerichte: Die hausgemachte Pasta und die Pizza mit ihrem dünnen, knusprigen Teig und den herzhaften Belägen. Die Pasta überzeugt durch ihre Frische und ihren authentischen Geschmack, während die Pizza durch ihre knusprige Textur und die perfekte Balance der Zutaten punktet.

Italienische Gastfreundschaft in den Vandanser Stuben

Über die Vandanser Stuben

In dem malerischen Ort Vandans befindet sich ein echter Geheimtipp für alle Liebhaber guter italienischer Küche: die Vandanser Stuben. Dieses charmante Restaurant bietet eine angenehme Atmosphäre und einen zuvorkommenden Service. Die Vandanser Stuben sind bekannt für ihre gute Qualität und die leckeren Gerichte, die mit viel Liebe zum Detail zubereitet werden.

Im ganzen Bezirk Bludenz bekannt - Die Vandanser Stuben. ©Screenshot Google

Das Angebot

Die Vandanser Stuben bieten eine große Auswahl an köstlichen italienischen Gerichten, die Ihre Geschmacksknospen verwöhnen werden. Das Restaurant ist im Bezirk Bludenz besonders für seine herausragenden Pizzen und Lasagne bekannt. Hier können Sie die beste Pizza und Lasagne weit und breit genießen. Die Gerichte werden mit frischen Zutaten und traditionellen Rezepten zubereitet, was ihnen einen authentischen Geschmack verleiht.

Neben den Pizzen und der Lasagne können Sie auch andere Spezialitäten wie hausgemachte Pasta und verschiedene Fleisch- und Fischgerichte probieren. Die Vandanser Stuben legen großen Wert auf die Qualität der Zutaten und bieten fantastisches Essen zu einem angemessenen Preis.

Lage & Ambiente

Die Vandanser Stuben befinden sich im Herzen von Wandans und bieten eine gemütliche Atmosphäre, in der Sie sich sofort wohl fühlen werden. Das Restaurant verfügt über schöne Sitzplätze im Freien, wo Sie Ihre Speisen und Getränke bei gutem Wetter genießen können. Das Ambiente ist angenehm und einladend, und das freundliche Personal sorgt dafür, dass es Ihnen an nichts fehlt.

Unsere Empfehlung

Wir empfehlen die Vandanser Stuben allen, die auf der Suche nach gutem italienischem Essen und einer angenehmen Atmosphäre sind. Die Spezialitäten des Hauses, insbesondere die Pizzen und die Lasagne, sind ein absolutes Highlight. Die Qualität der Gerichte ist ausgezeichnet, und der Service ist schnell und zuvorkommend.

Tauchen Sie ein in die Welt der italienischen Küche und genießen Sie die hausgemachte Pasta, die köstlichen Pizzen und die herzhaften Fleisch- und Fischgerichte. Ein besonderes Highlight sind auch die hausgemachten Eiscremes, die nach original italienischem Rezept zubereitet werden. Probieren Sie unbedingt das fruchtige Sorbet oder die cremigen Sorten, die komplett ohne künstliche Aromen und Farbstoffe auskommen.