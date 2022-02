Hier finden am Wochenende die Vorarlberger Funken 2022 statt

Nachdem letztes Jahr auf das Funkenabbrennen verzichtet werden musste, nutzen einige Vereine die Lockerungen am 5. März, um dem Winter doch noch traditionell den Garaus zu machen.

Wir sammeln die Vorarlberger Funkentermine 2022! Ihr Termin fehlt auf der Liste? Schicken Sie uns Details per Mail an redaktion@vol.at .

Unterland

Funken in Gaißau Sonntag, 06. März 2022 Aufbau Kinderfunken ab 16 Uhr, Funken ab 19.30 Uhr

Funken in Dornbirn Haselstauden Sonntag, 6. März beim Sportplatz Haselstauden Kinderfunken ab 19 Uhr, Funken ab 19.30 Uhr

Funken in Hard Samstag, 05. März 2022 ab 19.30 Uhr auf dem Festplatz am Binnenbecken

Funken in Kennelbach Samstag, 05. März 2022 beim Funkenplatz Kinderfunken ab 17.30 Uhr, Funken ab 19 Uhr

Funken in Lauterach Sonntag, 06. März 2022 ab 18.30 Uhr beim Funkenplatz

Funken in Lochau

Samstag, 5. März 2022 beim Funkenplatz am See

Kinderfunken ab 18.30 Uhr, Bäumler Funken ab 19.30 Uhr