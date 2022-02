Funkenabbrennen in Bludenz, Bings und Außerbraz

Bludenz. Nachdem wir alle im letzten Jahr darauf verzichten mussten, ist das traditionelle Funkenabbrennen heuer ein besonderes Highlight.

Los geht es am Funkensamstag, 5. März 2022, in Bings und Braz:

Auch in Außerbraz startet das Funkenabbrennen mit Feuerwerk bereits am Samstag, 5. März 2022, um 19 Uhr . Der Funken wird um 20 Uhr angezündet. Beim Funkenplatz Braz (300 Meter oberhalb der Kirche) bewirtet die Funkenzunft. Infos: Funkenzunft Braz, www.funkenzunft-braz.at

Am Funkensonntag, 6. März 2022, werden dann auch die Funken in Bludenz brennen:

Ab 13 Uhr findet ein Fackelbaukurs am Funkenplatz in der Schillerstraße statt. Die Funkenzunft Bludenz bewirtet. Um 18.15 Uhr startet der Fackel- und Lampionumzug vom Riedmillerplatz zum Funkenplatz, wo um 19.30 Uhr das traditionelle Funkenabbrennen, heuer in kleinerer Form, stattfindet. Infos: Funkenzunft Bludenz, www.funkenzunft.com. Für einen reibungslosen Veranstaltungsverlauf kommt es in der Schillerstraße von 18 bis 22 Uhr zwischen den Häusern Nr. 61 bis 67 zu einer Straßensperre.