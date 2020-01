Hickhack um Digital Campus: "SPÖ-Ankündigung ist falsch"

Der Digital Campus Vorarlberg wird keinen Standort in Bludenz errichten und widerspricht somit der Ankündigung der Bludenzer SPÖ.

Am Dienstag verlautbarte der Bludenzer SPÖ-Chef in einer Aussendung, dass ein „Digital Campus“ zentral in der Region Bludenz angesiedelt werden soll. „Ein passender Standort ist das ehemalige Fabriksgebäude in der Bludenzer Klarenbrunnstraße“, meinte Leiter.