"Heutiger Tag wird in die Geschichtsbücher eingehen"

Sportsprecher Frühstück gratuliert allen Vorarlberger Medaillengewinnern.

"Der heutige Tag wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher des Vorarlberger Sports eingehen", freut sich Roland Frühstück, Sportsprecher der VP über die Erfolge der heimischen Sportler:innen bei den Olympischen Spielen in Peking. Insbesondere der Erfolg von Johannes Strolz ist für Frühstück eine Geschichte, wie sie überhaupt nur der Sport schreiben kann: "Ich freue mich für die ganze Familie und bin einfach nur sprachlos über die fulminante Leistung des Warthers, der uns allen wieder einmal in Erinnerung ruft, wie wichtig es ist, immer an sich und die eigenen Stärken zu glauben!"