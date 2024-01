Heute startet die Rakete "Peregrine" zum Mond

Der Start ist für Montag, den 8. Januar 2024. Die erste solche Landung der Vereinigten Staaten seit der letzten Apollo-Landung im Jahr 1972.

Heute, am 8. Januar 2024 steht der Start des unbemannten Landers "Peregrine" an. Denn Astrobotic, ein privates US-Unternehmen, plant die erste kommerzielle Mondlandung. Am frühen Montagmorgen, spätestens um 8.18 Uhr MEZ, vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral soll "Peregrine starten. Das Ziel: eine sichere Landung auf dem Mond bis Ende Februar.