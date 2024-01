Ein Raumflugzeug des US-Militärs ist zu einer weiteren geheimen und mehrjährigen Mission gestartet.

Darum geht's: US-Militär startet geheimnisvolle Weltraum-Drohne

Unbemannte Maschine X-37B startet zu siebter geheimer Mission

Keine Informationen über Dauer oder Fracht des Flugs bekannt

Die unbemannte Maschine vom Typ X-37B, die einem kleinen Space Shuttle ähnelt, hob in der Nacht auf vergangenen Freitag (29.12.2023) vom Kennedy Space Center der US-Raumfahrtbehörde Nasa in Florida mit Experimenten an Bord ab. Aufgrund technischer Probleme erfolgte der Start zwei Wochen später als geplant.

Start der SpaceX-Rakete mit der X-37B







© AP, Reuters

Mehrjährige Mission

Es war der siebte Flug einer X-37B, die seit ihrem Debüt im Jahr 2010 mehr als zehn Jahre in der Umlaufbahn verbrachte. Der letzte Flug, der bisher längste, dauerte zweieinhalb Jahre und endete vor einem Jahr auf einer Landebahn des Kennedy Space Centers in Cape Canaveral. Vertreter der United States Space Force, der Raumfahrtabteilung des amerikanischen Militärs, wollten sich nicht dazu äußern, wie lange das Flugzeug unterwegs sein würde oder was sich an Bord befindet, außer einem Nasa-Experiment zur Messung der Auswirkungen von Strahlung auf Materialien.

Wie ein kleines Spaceshuttle ohne Astronauten

Die von Boeing gebaute X-37B ähnelt den ausgemusterten Space Shuttles der Nasa. Mit einer Länge von neun Metern sind sie jedoch nur ein Viertel so groß. Es werden keine Astronauten benötigt; die X-37B verfügt über ein autonomes Landungssystem. Die Maschinen starten senkrecht wie Raketen, landen aber waagerecht wie Flugzeuge und sind für eine Umlaufbahn in einer Höhe von 240 bis 800 Kilometern ausgelegt. Zwei X-37B sind in einem ehemaligen Shuttle-Hangar am Kennedy-Flughafen untergebracht.

Die X-37B von Boeing





© AP, Reuters