Heute große Eröffnung der 76. Bregenzer Festspiele - Live ab 9.45 Uhr

VOL.AT bericht live ab 9.45 Uhr vom roten Teppich bei den Bregenzer Festspielen.

189.000 Karten für "Madame Butterfly"

Bregenz. Das Kartenkontingent für "Madame Butterfly" beläuft sich auf 189.000 Stück, mehr als 90 Prozent der Tickets waren bis Festspielbeginn gebucht. Bis zum Ende des Festivals wird das Spiel auf dem See 26 Mal aufgeführt, "Sibirien" drei Mal. Weiters im Festspielprogramm sind unter anderem Johannes Kalitzkes Oper "Kapitän Nemos Bibliothek" in österreichischer Erstaufführung oder "Der Sturm" von William Shakespeare. Die Eröffnungszeremonie mit Festreden wird ab 9.45 Uhr live auf VOL.AT übertragen.

Nehammer und Kogler müssen passen

Zur Eröffnung ins Festspielhaus geladen sind am Mittwoch rund 1.800 Gäste. Durch das Programm führt Puppenspieler Nikolaus Habjan. Es spielen die Wiener Symphoniker unter Leitung von Residenzdirigent Enrique Mazzola. Auf Wunsch Van der Bellens wird zum Abschluss die Europahymne "Ode an die Freude" erklingen, um damit die Einigkeit Europas zu betonen, hieß es vonseiten der Festspiele. Nicht dabei sein wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der laut "Vorarlberger Nachrichten" seine Teilnahme an der Eröffnung der Festspiele in Bregenz sowie in Salzburg abgesagt hat. Der Kampf gegen die Teuerung habe Vorrang.