Festspiele: Kogler muss coronabedingt passen

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am Montag seine Teilnahme an der Eröffnung der Bregenzer Festspiele (Mittwoch) abgesagt.

Als Kulturminister war er als einer von drei Rednern - neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Festspielpräsident Hans-Peter Metzler - vorgesehen. Zwar habe sich Kogler nach seiner am 11. Juli festgestellten Coronainfektion am Montag freigetestet, sein Arzt rate aber von einer Reise nach Bregenz ab, informierte sein Büro.

Mayer vertritt Kogler

Die Eröffnungsreden bei den Bregenzer Festspiele werden seit vielen Jahren üblicherweise vom Festspielpräsidenten, dem Kulturminister sowie dem Bundespräsidenten gehalten, der das Festival für offiziell eröffnet erklärt. Schon im vergangenen Jahr war Kogler aber nicht in Bregenz anwesend, an seiner Stelle nahm Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) an der Eröffnungsfeier teil. Nach Angaben aus dem Büro von Kogler wird Mayer nun am Mittwoch ein zweites Mal auf der Bühne des Bregenzer Festspielhauses stehen und Kogler vertreten.