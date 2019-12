Heute Fortsetzung: Prozess um künstliche Befruchtung

Thurgauerin scheut keine Mühen, den von ihr behaupteten Missständen nachzugehen.

Feldkirch. Wieder einmal treffen sich Anwalt Michael Konzett, Vertreter des beklagten Fortpflanzungsmediziners, und Anwalt Andreas Ermacora, Vertreter der Schweizer Klägerein, vor Gericht. Richterin Sieglinde Stolz hat den Prozess bis in die Abendstunden angesetzt. Gegenstand des Verfahrens: Eine mittlerweile 44-jährige Thurgauerin behauptet, ihr wären 2016 auf Grund eines Versehens zwei „fremde“ Embryonen eingesetzt worden. Also Blastozysten, deren genetische Herkunft nicht bekannt ist. Sie erlitt eine Fehlgeburt. Die zweite Behauptung lautet, dass zwei weitere befruchtete Eizellen vorhanden sein müssten, die will sie zurück. Die beklagte Partei verneint die Existenz von tiefgefrorenen „Reserveembrionen“.