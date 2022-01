Heliskiing, Löwenherz und Holocaustgedenken

Landesrat Johannes Rauch, Historiker Harald Walser und Autorin Monika Helfer heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Heliskiing am Arlberg wurde vom Land für die nächsten 2,5 Jahre bewilligt. "Für mich ist es in keiner Weise nachvollziehbar, dass Vorarlberg – als einziges Bundesland in ganz Österreich – Hubschrauberflüge auf Berggipfel erlaubt, um einer kleinen Gruppe von Reichen das Befahren unverspurter Hänge zu erlauben. Das ist dermaßen aus der Zeit gefallen, dass man fassungslos zurückbleibt!", so Landesrat Johannes Rauch und kündigt an, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. Wie es um den Umweltschutz und den Tourismus in Vorarlberg bestellt ist, darüber redet Johannes Rauch heute mit Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".