Heli-Skiing: Rauch erzürnt – will rechtliche Schrite prüfen

Umweltlandesrat Johannes Rauch hat kein Verständnis für Heliskiing-Genehmigung.

Wie berichtet, wurde seitens des Landeshauptmanns kürzlich bewilligt, dass am Arlberg weiter Heliskiing-Flüge stattfinden dürfen.

Rauch "fassungslos"

Scharfe Kritik kommt auch von Grünen-Umweltlandesrat Johannes Rauch: „Für mich ist es in keiner Weise nachvollziehbar, dass Vorarlberg – als einziges Bundesland in ganz Österreich – Hubschrauberflüge auf Berggipfel erlaubt, um einer kleinen Gruppe von Reichen das Befahren unverspurter Hänge zu erlauben. Das ist dermaßen aus der Zeit gefallen, dass man fassungslos zurückbleibt!“, so Landesrat Johannes Rauch. Aus Sicht des Naturschutzes und des Klimaschutzes sei die Entscheidung inakzeptabel, sagt Rauch.