Heimpremiere von HC Hard gegen Aufsteiger Hollabrunn

Am Freitag, den 8. September 2023 um 19 Uhr steigt das erste Heimspiel der Roten Teufel der neuen Saison 2023/24 in der Sporthalle am See. In Runde 2 des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs ist der amtierende Meister und damit Aufsteiger aus der HLA CHALLENGE, UHC Hollabrunn zu Gast.

Nachdem die Roten Teufel die ersten Pflichtspiele der neuen Saison auswärts in Linz und Graz (Runde 1 HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang) absolviert haben, freuen sich die Harder Jungs schon sehr darauf, am Freitagabend endlich auch zu Hause in der Heimhalle mit den eigenen Fans im Rücken spielen zu dürfen.

Im ersten Heimspiel in der Harder Teufelsarena empfangen Nico Schnabl & Co den HLA CHALLENGE Aufsteiger UHC Hollabrunn, der sich für die neue Saison mit dem ehemaligen HC FIVERS WAT Margareten Torhüter Wolfgang Filzwieser, Spielmacher Juraj Briatka, Rückkehrer Igor Vuckovic und Tilen Grobelnik verstärkt hat.

Im Auftaktspiel in Österreichs höchster Spielklasse musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Vlatko Mitkov in Runde 1 zu Hause mit 27:29 knapp gegen Vizemeister HC geschlagen geben. Die erste Auswärtsfahrt führt Kapitän Kristof Gal & Co nun nach Hard an den Bodensee.

Mit dem HLA SUPERCUP Titel und dem 24:23 Auswärtssieg vs. HSG Holding Graz im ersten Ligaspiel ist den Roten Teufeln der Einstieg in die neue Saison geglückt. Diesen Schwung wollen die Harder Jungs mitnehmen, um auch gleich im ersten Heimspiel zu punkten.

Ante Tokic, Rechts Außen ALPLA HC Hard

„Nach dem Auftaktspiel und dem Auswärtssieg gegen Graz haben wir diese Woche gut genutzt, um unser Spiel zu analysieren und uns gezielt auf unseren nächsten Gegner Hollabrunn vorzubereiten. Wir werden alles dafür geben, um uns am Freitag die nächsten zwei Punkte zu holen. Nachdem wir die ersten Pflichtspiele auswärts in Linz und Graz absolviert haben, freue ich mich sehr darauf, am Freitagabend endlich auch zu Hause in unserer Halle und vor den eigenen Fans spielen zu dürfen. Mit dem SUPERCUP-Titel und dem Auftaktsieg in der Liga ist uns der Einstieg in die neue Saison geglückt. In beiden Spielen haben wir Moral gezeigt und in der Crunchtime einen kühlen Kopf bewahrt, sodass wir die Partie am Ende, wenn auch knapp, jeweils für uns entscheiden konnten. Wir stehen am Anfang der Saison und sind uns bewusst, dass es noch viel Raum gibt, unser Spiel weiterzuentwickeln. Aber wir sind auf einem guten Weg und ich hoffe, dass wir diesen gelungenen Einstieg in die neue Saison bereits am Freitagabend im Heimspiel gegen Hollabrunn fortsetzen können. Ich freue mich auf unsere Fans, die uns hoffentlich gleich beim ersten Heimspiel tatkräftig unterstützen werden!“

HLA MEISTERLIGA

Grunddurchgang – Runde 2

ALPLA HC Hard vs. UHC Hollabrunn

Freitag, 8. September 2023, 19 Uhr