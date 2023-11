Heftiger Schlagabtausch: Schütter bezeichnet Schröcksnadel als Klima-Leugner

In einer Fernsehdiskussion eskaliert die Auseinandersetzung zwischen dem ehemaligen ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel und Skirennläufer Julian Schütter. Der Klima-Aktivist wirft Schröcksnadel vor, ein "Klima-Leugner" zu sein.

Hitziger Schlagabtausch über den Skisport und Klimawandel

all

all

self

self

"Mag überhaupt nicht, wenn man verleumdet wird"

Peter Schröcksnadel (82) verteidigte seinen geliebten Sport vehement gegen Kritik und betonte, dass der Skisport zu Unrecht diskriminiert werde. Er erklärte, der Skisport sei eine der saubersten Sportarten und er selbst sei ein Naturliebhaber. "Ich bin einer, der die Natur liebt, dafür stehe ich ein. Aber ich mag überhaupt nicht, wenn man verleumdet wird", so der Tiroler.

Der Skirennläufer konterte Schröcksnadels Aussagen, indem er die Behauptung, der Skisport werde diskriminiert, zurückwies. Schütter betonte, dass Kritik am Skisport wichtig sei, um Verbesserungen anzustoßen, so wie es auch in der Vergangenheit bei Problemlösungen der Fall gewesen sei.