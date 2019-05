HC Strache meldet sich zu Wort

Am Freitag Morgen hat HC Strache auf Facebook ein Video mit den Worten "Hier meine persönliche Erklärung zu den aktuellen Entwicklungen" gepostet.

Der fünf Minuten lange Clip ging am Freitag Morgen um 8 Uhr online.

“Die Gedanken sind frei”

Strache meint darin das Video habe den “maximal denkbaren Schaden angerichtet” und sieht sich als “Akteur einer inszenierten Gesprächssituation.” “In dieser habe ich Gedankenspiele artikuliert, die dumm waren und insbesondere auf dem politischen Parkett völlig inakzeptabel wären,” so der Ex-Vizekanzler weiter. Für jeden Politiker seien solche Gedankenspiele allerdings ganz normal “in denen er über Mittel und Wege nachdenkt, die politischen Ziele seiner Partei zu verwirklichen, Medienpopularität zu steigern und Verbündete in der Wirtschaft zu gewinnen.” Das und den Inhalt des veröffentlichten Teils des Ibiza-Videos werde er nicht bestreiten, so Strache. Allerdings betont er auch, dass die veröffentlichten Aufnahmen aus dem Kontext gerissen seien, und insbesondere die Entstehung seiner Aussagen nicht dargestellt werde. Die Artikulation solcher Gedankenspiele sei nicht verwerflich. “Die Gedanken sind frei” bemüht Strache ein bekanntes deutsches Volkslied.