"Eklige Szenen" in Ibiza-Video - Was haben wir bisher nicht gesehen?

Ibiza-Gate: Sieben Stunden Video-Material gibt es vom besagten Treffen in der Villa zwischen Strache und Gudenus und der vermeintlichen Oligarchen-Nichte. Gesehen hat die Öffentlichkeit nur wenige Minuten.

Ausschnitte über Spenden nachträglich veröffentlicht

Gudenus befürchtet weitere Szenen

Gudenus gab vor einigen Tagen an, sich vor der Veröffentlichung weiterer Videoausschnitte zu fürchten. “Ich befürchte weiteres Material, das mich in kompromittierenden Situationen zeigt”, sagte er zur APA. So sei er beispielsweise unter dem Einfluss psychotroper Substanzen gestanden. “Benebelt, naiv und vertrauensselig – in dieser Kombination ein echtes Desaster”, kommentierte Gudenus die bereits veröffentlichten Aufnahmen. Er vermutet auch, dass er mit K.o.-Tropfen willenlos gemacht wurde.