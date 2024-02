HC Hard möchte dem Spitzenreiter Schwaz erste Niederlage zufügen

In Runde 16 des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs gastieren die Roten Teufel am Sonntag, den 25. Februar 2024 bei den Adlern von Schwaz Handball Tirol in der Osthalle Schwaz (Spielbeginn 17.15 Uhr).

In der dritten Woche in Folge machen sich die Roten Teufel auf zum nächsten Auswärtsspiel und da wartet am Sonntagnachmittag mit dem West-Derby gegen die Adler von Schwaz Handball Tirol ein wahrer Handballleckerbissen auf alle Handballfans.

Bereits die Begegnung in der Hinrunde im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang Ende September in der Sporthalle am See war ein hart umkämpftes Duell auf Augenhöhe, das beim Endstand von 26:26 keinen Sieger hervorbrachte und sowohl Hard als auch Handball Tirol je einen Punkt einbrachte. Für diesen Sonntag ist im Top-Spiel zum Abschluss der 16. Runde ein spannender Handballkracher somit vorprogrammiert.

Die Jungs von Schwaz Handball Tirol stehen nach 15 absolvierten Spieltagen mit 26 Punkten – 11 Siege, 4 Unentschieden – an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Headcoach Christoph Jauernik ist das einzige bislang noch immer ungeschlagene Team der laufenden Saison. Das soll sich am Sonntagnachmittag ändern.

Die Roten Teufel sind mit 23 Zählern (10 Siege, 3 Unentschieden) erster Verfolger der Tiroler und werden auswärts alles daransetzen, dem Höhenflug der Adler ein Ende zu setzen und ihnen als erstes Team die vollen zwei Punkte in der Liga abzuknöpfen.

Getragen vom Schwung des Auswärtserfolges im ÖHB Cup Achtelfinale gegen den HC Linz soll es mit dem Sieg auswärts in Schwaz klappen. Unterstützt werden unsere Roten Teufel lautstark von ihren Fans, die aus dem Ländle mit nach Schwaz reisen, denn #mirsindhchard.

„Die Vorfreude auf das West-Derby ist groß. Als einzige ungeschlagene Mannschaft steht Schwaz bis jetzt verdient an der Spitze der Tabelle. Wir müssen den Schwung aus dem gewonnen Cup-Achtelfinale in Linz mitnehmen, um so 2 Punkte gegen den Tabellenführer zu holen und die Chance auf den ersten Platz nach dem Grunddurchgang aufrechtzuerhalten.“

HLA MEISTERLIGA

Grunddurchgang – Runde 16

Schwaz Handball Tirol vs. ALPLA HC Hard

Sonntag, 25. Februar 2024, 17.15 Uhr