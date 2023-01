Hat Bertsch Energy falsch kalkuliert?

Damit zeigt sich jetzt auch schwarz auf weiß und im Detail die dramatische Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation von Bertsch Energy zwischen 2019 und 2020, über welche die wpa in Auszügen bereits berichtete.

Allerdings hat diese umfassende Verschlechterung nicht primär mit dem 2020 wirtschaftlich veränderten Umfeld zu tun, sondern wie angenommen vor allem mit der Art und Weise der Bilanzlegung und der Art der Verbuchung von Aufträgen vor dem Abschluss für 2020 und damit auch mit dem Wechsel des Wirtschaftsprüfers. Denn in den Jahren bis einschließlich 2019 war die Confirm Wirtschaftsprüfung GmbH aus Leonding (OÖ) mit der Prüfung der Jahresabschlüsse von Bertsch Energy beauftragt. Den Abschluss für das Geschäftsjahr 2020 prüfte unterdessen die Zweigniederlassung Vorarlberg der HLB Intercontrol Austria GmbH in Feldkirch.

Und die Prüferinnen und Prüfer von HLB Vorarlberg haben die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in wichtigen Bereichen gegenüber ihren Vorgängern zum Teil auf den Kopf gestellt. Sie beziehen sich dabei auf die geltende Rechtslage gemäß Unternehmensgesetzbuch UGB.

Vorsichtsprinzip nicht Rechnung getragen

Im so erstellten Jahresabschluss 2020 stand folglich zu lesen: "Bis 2019 wurden geplante Ergebnisse aus dem Projektgeschäft bereits während der Projektphase realisiert. Das UGB sieht jedoch vor, dass /..../ nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne auszuweisen sind. Im Projektgeschäft bedeutet dies im Normalfall, dass Umsatzerlöse erst nach vollständiger Vertragserfüllung und Abnahme durch den Kunden (Risikoübergang) realisiert werden dürfen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Anlagenbauprojekte als noch nicht anrechenbare Leistungen in den Vorräten zu Herstellungskosten anzusetzen. Weiters ist im UGB dem Vorsichtsprinzip dahingehend Rechnung zu tragen, dass erkennbare Risken und drohende Verluste zu berücksichtigen sind."