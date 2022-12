Bertsch-Masseverwalter: So geht es für Gläubiger und Mitarbeiter weiter

Im ausführlichen VOL.AT-Videointerview gewährt der Jurist Einblick in den momentanen Stand und vor welchen Herausforderungen er steht.

"Meine Hauptaufgabe zu Beginn eines Insolvenzverfahrens besteht darin, die Situation des Unternehmens zu klären. Wie steht es um die Aufträge, welche sind in Arbeit und vor allem wie geht es mit den ausstehenden Löhnen der Mitarbeiter weiter? Gott sei Dank ist es mithilfe der Arbeiterkammer gelungen, eine Lösung zu erzielen, um die offenen Gehälter dank einer Vorfinanzierung der Hauptschuldnerin auszubezahlen", informiert der Masseverwalter im VOL.AT-Video.

"Interessent zeigt großes Interesse, auch im Sinne der Dienstnehmer"

"Ich führe aber bereits mit drei bis vier Interessenten gute Gespräche und es werden noch vor Weihnachten indikative Angebote eingehen. Ein Anwärter zeigt sich gerade auch was die Fortführung des Bludenzer Standorts betrifft sehr interessiert. Wir sind guter Dinge, dass wir ein bestmögliches Ergebnis erzielen, auch was den Fortbestand des Mitarbeiterstocks betrifft und hoffen, dass wir bereits Anfang des neuen Jahres damit an die Öffentlichkeit können", zeigt sich der Masseverwalter der betroffenen Bertsch Energy zuversichtlich.