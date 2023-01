Hassmails trieben Ärztin in den Tod - Die Suche nach Tätern geht weiter

Die Urheber von Hassmails an die 2022 gestorbene österreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr bleiben zunächst unbekannt.

Es sei nicht gelungen, diese zu identifizieren, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Trotz "intensiver Ermittlungen" der Behörde und des Landeskriminalamtes (LKA) habe das Verfahren am 12. Januar eingestellt werden müssen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit.

Nach massiven Anfeindungen und Drohungen: Ärztin beging Suizid

Die österreichische Medizinerin hatte sich für Corona-Impfungen engagiert und war nach eigenen Angaben monatelang massiv von Impfgegnern unter Druck gesetzt worden. Ende Juli 2022 war Kellermayr tot in ihrer Praxis in Oberösterreich gefunden worden. Der Suizid der 36-Jährigen hatte die Debatte über Hass im Netz erneut angefacht.

Nach den Angaben der Berliner Ermittler hatte zunächst die Staatsanwalt Wels in Österreich wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. Anfang August 2022 wurde der Fall von Berlin übernommen. Im Fokus standen zwei Menschen in der Hauptstadt. Deren Personalien seien jedoch nicht stimmig gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Daher hätten sich die Ermittlungen zunächst vor allem darauf konzentriert, die korrekten Personalien zu ermitteln.