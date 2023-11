Harter Brocken für den EHC Lustenau

Die Partie gegen die Rittner Buam bildet den Abschluss von vier Heimspielen der Lustenauer in Folge. Die Südtiroler zeigten im Verlauf der bisherigen Meisterschaft sehr solide Leistungen. So konnten die letzten sieben Partien allesamt gewonnen werden. Aus diesem Grund liegen sie im Vorfeld der Tabelle.

Anfang Oktober duellierten sich die beiden Teams bereits in Ritten. Dabei hatte der EHC Lustenau das bessere Ende für sich und gewannen die Auswärtspartie mit 3:1. Mit einer ähnlich starken Leistung will der EHC auch das Rückspiel gewinnen und die Südtiroler in die Schranken weisen. Doch dafür ist wiederum eine starke Mannschaftsleistung notwendig. Aufbauend auf einer starken Torhüterleistung und einer soliden Defensiv-Arbeit, müssen die Chancen, die sich bieten, bestmöglich in Tore umgemünzt werden.