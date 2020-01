Handke und Co.: Das plant das Theater Kosmos 2020

Das Bregenzer Theater Kosmos zeigt 2020 neben drei Uraufführungen auch ein älteres Stück von Peter Handke.

Das Theater Kosmos selbst hat dieses Jahr vier Stücke auf dem Spielplan, die unter der Fragestellung "Was ist ein gutes Leben?" und unter der daraus abgeleiteten Frage "Was ist eine gute Welt?" stehen. Den Anfang macht am 20. Februar die Uraufführung von "Warten auf Tränengas" von Bernhard Studlar und Andreas Sauter, das nach Studlars Beschreibung "die große gesellschaftliche Frage nach Umbrüchen mit kleiner Besetzung untersucht".

Handke-Erzählung wird inszeniert

Im April folgt aus Anlass der Nobelpreisverleihung an Peter Handke eine Bühnenfassung seiner Erzählung "Wunschloses Unglück" von 1972, inszeniert von Augustin Jagg. Man habe sich bewusst für diesen älteren Text entschieden, weil er so gut zum Jahresthema passe, erklärte Jagg. Geplant ist auch ein Abend, der der umstrittenen Haltung Handkes zum Jugoslawien-Krieg nachgeht. In Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus Wien wird im September "Live and let die" von Simon Dworaczek uraufgeführt, ein Stück über zwei Schauspielerinnen und einen Musiker, die sich mit dem Umbruch beschäftigen, in dem sich die Welt befindet.