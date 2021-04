Haller: "Bewegen uns ein Stück weit im Blindflug"

Psychiater Dr. Reinhard Haller war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und unterhielt sich mit VN.at-Chefredakteur Gerold Riedmann über die Stimmung in Vorarlberg.

Schon das zweite Osterfest verbrachten die Österreicher im Lockdown – wie wirkt sich das auf die Stimmung aus? Familienbesuche sind nach wie vor nur begrenzt möglich und wirklich sicher fühlt man sich immer noch nicht – trotz Tests und FFP2-Masken. Psychiater Dr. Reinhard Haller unterhielt sich am Dienstag mit Gerold Riedmann über die Stimmung im Ländle.

"Es ist natürlich so, dass die Krise letztlich für keinen von uns lustig ist, um es milde auszudrücken", erklärt Reinhard Haller. Die Pandemie sei für alle sehr belastend, vor allem weil man nicht genau wissen würde wohin die Reise geht. "Wir haben diese Erfahrung noch nicht gemacht. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass es auch eine wertvolle Erfahrung ist. Unsere Generation hatte bisher das Glück gehabt ohne wirklich schwere Katastrophen oder einen Krieg auszukommen, wir sind einfach nicht Krisenerfahren." Dies würde natürlich auch verschiedene psychische Probleme auslösen.

Belastungen seien für alle vorhanden, besonders für diejenigen, die ohnehin schon ein psychisches Problem hätten. "Das trifft vor allem einsame Menschen und Kinder. Bei Kindern müssen wir aber etwas anders denken, denn Kinder sind unglaublich resistent. Sie können sich anpassen und kommen mit so einer Situation anders zurecht als wir. Wir können unseren Kindern viel zutrauen", meint Dr. Reinhard Haller. "Ich denke, dass junge Menschen fähig sind, sich an neue Normalität anzupassen."

Zunahme in Kinderpsychiatrien

Das Kommunikationsverhalten von Kindern und Jugendlichen würde auch nach der Krise ein anders sein, als zuvor. "Ich denke, dass die junge Generation das gut überwinden kann. Der entscheidende Punkt ist, ob es in dieser Phase zu Traumatisierungen, also Belastungen, die lebensbedrohlich sind, kommt und wie lange dies anhält", so Psychiater Haller. Er wolle nicht bestreiten, dass es auf den Kinderpsychiatrien zu Zunahmen kommen würde. Haller empfiehlt, nicht auf das Schlechte zu schauen, sondern sich auf unsere Stärken zu konzentrieren.