Die Zahlen steigen - die Stimmung fällt

Landeshauptmann Markus Wallner, Psychiater Dr. Reinhard Haller und Benjamin Gunz von der Extremismusprävention heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Landeshauptmann Markus Wallner wird mit VN.at-Chefredakteur Gerold Riedmann über die aktuelle Corona-Situation sprechen. Die Neuinfektionen sind über Ostern gestiegen, in Vorarlberg gibt es mit Dienstagmittag 813 aktiv positive Fälle, die Inzidenz liegt bei 125. Auch in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen des Landes ist die Zahl der Patientin wieder höher als zuletzt.

Außerdem wird es darum gehen, was die Bundesregierung heute Dienstag an neuen Maßnahmen beschlossen hat. Es werden zwar keine Verschärfungen erwartet, es steht aber unter anderem eine gegenseitige Unterstützung der Länder bei den Intensivbetten zur Diskussion.