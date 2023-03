HAK Bregenz wird in Holzleichtbauweise erweitert

In den 1970er-Jahren wurde die Schule errichtet, 20 Jahre später um einen Anbau erweitert. Nun wird das Raumangebot für die Schülerinnen und Schüler der HAK/HAS Bregenz ein weiteres Mal angepasst.

Fertigstellung bis Ende 2027

Grünes Lernraum aus Holz

"Schulgebäude ressourcenschonend zu sanieren und nachhaltig in die Zukunft zu führen ist ein Schwerpunkt der BIG. Die neuen pädagogischen Konzepte und die Optimierung des Raumangebotes der HAK Bregenz erfordern eine Erweiterung des bestehenden Schulgebäudes. Für diese nützen wir den Innenhof und schaffen so neuen Raum ohne zusätzliche Versiegelung von außerhalb liegendem Boden. Die neuen Innenhöfe zwischen den Zubauten werden begrünt und vielseitig nutzbar sein", so BIG Geschäftsführer Wolfgang Gleissner.

Passivhaustaugliche Fenster und Nachtlüftung

Über die HAK Bregenz

Die Bundeshandelsschule und Bundeshandelsakademie in Bregenz ist eine berufsbildende mittlere und höhere Schule. Besucht wird sie von 1.168 Schülerinnen und Schülern und rund 100 Lehrkräften. Sie ist zahlenmäßig die größte Schule in Vorarlberg. In den 1970er-Jahren wurde sie errichtet und in den 1990er-Jahren um einen Anbau mit Speisesaal und Bibliothek sowie einer weiteren Turnhalle erweitert. Die Schule ist 6.700 m² groß und wird um 1.200 m² erweitert. Es befinden sich nach der Fertigstellung 40 Schulklassen im Gebäude.