Häusle-Skandal: Sanierung abgeschlossen, Ermittlungen laufen

In enger Abstimmung mit dem Land Vorarlberg wurde in den vergangenen Monaten das Areal Loacker, ehemals Häusle in Lustenau saniert – die Sanierung ist nun früher als geplant abgeschlossen. Die Schuldfrage ist hingegen noch offen.

Der umfassende Sanierungsbericht wurde diese Woche laut einer Aussendung an die zuständigen Landesbehörden übergeben. Ursprüngliches Ziel für den Abschluss der Sanierungsarbeiten war eigentlich das Frühjahr 2019. Der trockene Sommer erleichterte jedoch die Sanierungsarbeiten, weshalb man früher als geplant fertig wurde.

Sanierung begann 2016 Die Sanierung des Areals nördlich von Lustenau begann im Oktober vergangenen Jahres mit der Vorlegung des Sanierungsplans. Formell ist die Sanierung jedoch noch nicht abgeschlossen. Der Abschlussbericht muss noch von den Landesbehörden geprüft und abgesegnet werden. Da das Sanierungsverfahren von den Sachverständigen des Landes begleitet wurde, erwartet man hier keine Verzögerungen.

Schuldfrage ungeklärt Derweil ist die Schuldfrage weiterhin ungeklärt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Feldkirch sind noch nicht abgeschlossen, bestätigt Staatsanwaltssprecher Heinz Rusch. Es handle sich beim Fall Häusle um einen umfangreichen Akt, dessen Bearbeitung dementsprechend zeitaufwändig ist. Ob und bis wann mit einer Anklage von möglichen Verantwortlichen zu rechnen ist, lasse sich noch nicht abschätzen.