Gut Bozenau: Längle liefert sich verbalen Schlagabtausch mit Anwalt

Der Gnadenhof "Gut Bozenau" in Bozenau wurde am Mittwoch geräumt. Betreiber Rudi Längle und die Verpächter liefern sich bereits seit Jahren einen Rechtsstreit. Die Fronten zwischen den beiden Parteien sind verhärtet und das zeigte sich auch bei der Räumung. Längle's Frust bekam der Anwalt der Gegenseite, Ekkehard Bechtold, ab.