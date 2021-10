"Gut Bozenau" geräumt: Dorener "Lebenshof" nach 10 Jahren Geschichte

Am Mittwochvormittag wurde "Gut Bozenau" endgültig geräumt. Nur wenige Tiere verbleiben vor Ort. Betreiber Rudi Längle will trotzdem noch nicht aufgeben.

Mehr als 10 Jahre lang gab es in Doren den "Lebenshof" "Gut Bozenau". Bis vor Kurzem waren dort an die 100 Tiere - vom Huhn bis zum Pferd - beheimatet. Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wurde er am Mittwoch geräumt. Polizei, Anwälte und Gerichtsvollzieher rückten an. Betreiber Rudi Längle und die "Tierhilfe Vorarlberg" mussten das Gelände verlassen.

Einige Tiere bleiben vor Ort

Längle gibt nicht auf

Für Längle war der "Lebenshof" ein Herzensprojekt. Jahrelang hat er Zeit, Geld und Herzblut in den Aufbau und Erhalt gesteckt. Tierfreunde aus ganz Vorarlberg unterstützen "Gut Bozenau" mit ihren Spenden. Aufgeben will Längle noch nicht. Er glaube nicht an ein "Aus", erklärte er gegenüber VOL.AT. Man habe lediglich das Gelände verloren. Für ihn ist klar: Er will weiter für das Wohl der Tiere kämpfen und an einem neuen Standort einen Neuanfang wagen - wenn auch in kleineren Dimensionen.