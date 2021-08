Grünes Licht für Einstieg von illwerke vkw bei DOMA Energietechnik

Die Bundeswettbewerbsbehörde BWB hat kürzlich grünes Licht für den Einstieg des landeseigenen Energieerzeugers und -versorgers illwerke vkw AG bei der DOMA Energietechnik GmbH in Satteins gegeben.

illwerke vkw beabsichtigt demgemäß den Erwerb von bis zu 50 Prozent der Anteile an der im Juni 2021 gegründeten DOMA Energietechnik GmbH. Die junge Firma gehörte bei der Gründung der Ernst Schweizer AG aus Hedingen (CH), die auch sämtliche Anteile an der schon länger existierenden DOMA Solartechnik GmbH in Satteins hält. Die DOMA Solartechnik möchte wie berichtet ihr Photovoltaik-Geschäft in das neue Joint Venture, die DOMA Energietechnik GmbH, einbringen.