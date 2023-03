"Grüne" zuckt aus und attackiert die ÖVP frontal!

Nina Tomaselli hat ihrem Unmut nach dem Scheitern der Mietpreisbremse Luft gemacht und geht auf den schwarzen Koalitionspartner los.

Die Vorarlberger Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli kritisiert in einer Reihe von Tweets das Scheitern der Mietpreisbremse in Österreich und wirft der ÖVP vor, ihre wohlhabende Klientel zu schützen. Tomaselli schreibt: "Die ÖVP stellt immer neue Gegenforderungen für eine Mietkostenbremse auf. Warum? Die ÖVP möchte ihre wohlhabende Klientel beschützen, das Schicksal der vielen MieterInnen darf da nicht stören."

"Das ist eine zusätzliche Miete mehr im Jahr"

Entschädigungen für Vermieter?

Kritik von der Arbeiterkammer

Kritik am präsentierten Vorschlag gab es auch von der Arbeiterkammer. Die Regierung befeuere die Inflation nun weiter anstatt sie zu bekämpfen, so die AK. "Die hohen Mieten sind einer der größten Inflationstreiber - das ist ein Teufelskreis. Diese Inflationsspirale muss unterbrochen werden", sagte AK-Präsidentin Renate Anderl in einer Aussendung. Nun müssten die Steuerzahler die ohnehin schon fetten Sondergewinne der Immobilienbranche weiter finanzieren. Die Wohnkostenhilfen seien nicht nachhaltig, so die AK weiter. Rund 2 Millionen Österreicher würden angeben, dass sie demnächst Zahlungsschwierigkeiten bei den Wohnkosten befürchten. Auch der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) dringt auf einen "Vollstopp" bei den Mieten, da viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr wüssten, wie sie sich ihre Wohnkosten leisten könnten. "Eine Wohnkostenhilfe ist bestenfalls ein schwacher Kompromiss, den sich die Steuerzahler:innen selbst finanzieren", so Ingrid Reischl, Leitende Sekretärin des ÖGB.