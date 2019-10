Grünes Licht für Lustenauer Stadion vom Oberlandes-Gericht Innsbruck

Der Berufung der Anrainerin wird keine Folge gegeben. Es liegen keine Verfahrensmängel vor. Die Klägerin könne für ein paar Stunden pro Jahr ihre Rollläden und Jalousien schließen.

Nach dem positiven Gerichtsurteil im Mai dieses Jahres am Landesgericht Feldkirch wurde von Seiten der Anrainerin Berufung am Oberlandesgericht in Innsbruck eingelegt. Am Freitag ist das Urteil hierzu ergangen – der Berufung wird keine Folge gegeben. Das Oberlandesgericht bestätigt damit, dass das Erstgericht alles zutreffend herausgearbeitet und rechtlich richtig beurteilt hatte.