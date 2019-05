Flutlicht-Klage: Urteil zu Gunsten von Austria Lustenau

Im Planet Pure Stadion in Lustenau dürfen weiterhin Spiele bei Flutlicht stattfinden: Im Rechtsstreit zwischen Austria Lustenau, der Gemeinde und einer Anrainerin erging das Urteil am Landesgericht Feldkirch. Der Klage wurde nicht stattgegeben.

Das Urteil wurde im Umfeld der Austria wie erwartet mit Freude aufgenommen. “Das ist im Sinne des Fußballs in Lustenau sehr erfreulich”, so Vorstandssprecher Bernd Bösch. Die Unklarheit in den letzten Monaten habe doch immer wieder für Verunsicherung gesorgt.