Großer Empfang für unsere WorldSkills-Weltmeister

Selbst LH Wallner ließ es sich nicht nehmen, die Helden von Russland am Dornbirner Bahnhof zu begrüßen.

Vorarlberg hatte ein sechsköpfiges Team zur Berufsweltmeisterschaft geschickt. Lukas Wolf (Lustenau) und Manuel Franz (Meiningen) gingen in der Kategorie FutureSkill Industrie 4.0 an den Start und holten sich den Weltmeistertitel. Dementsprechend gefeiert wurden sie bei ihrer Rückkehr und Ankunft am Dornbirner Bahnhof (siehe Bildergalerie).