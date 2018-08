Große Suchaktion: Wanderer (28) seit Tagen vermisst

Seit Donnerstag wird ein 28-jähriger Wanderer im Silvretta-Gebiet vermisst. Suchaktionen blieben bisher erfolglos.

Der abgängige 28-jährige Koch, der in Gaschurn gearbeitet hatte, ist nach wie vor nicht zurückgekehrt. Er war am Donnerstag gegen 15:00 Uhr zu einer Wanderung in die Silvretta, im Bereich des Valülamassivs aufgebrochen. Eine Suchaktion blieb bislang erfolglos. Ein Unfall wird befürchtet.