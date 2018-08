Vorarlberg: Suchaktion in der Silvretta

Derzeit läuft eine Suchaktion nach einem 28-jährigen Mann im Silvrettagebiet.

Zur Stunde läuft eine Suchaktion im Silvrettagebiet – Vallülamassiv. Gesucht wird nach einem 28jährigen Koch aus Ungarn, welcher in Gaschurn arbeitet. Der Mann war bereits am 15.08. gegen 15:00 Uhr zu einer Wanderung in die Silvretta aufgebrochen. Gegenüber seinen Mitarbeitern gab der Mann an, dass er auf die 2813 Meter hohe Vallüla wolle.