Großglockner-Rettung: Saftige Rechnung nach 15 Stunden Einsatz

Großglockner-Rettung: Tschechen nach 15-stündigem Einsatz mit saftiger Rechnung konfrontiert - extrem hohe Bergungskosten drohen, falls keine Versicherung greift.

Nachdem drei Tschechen am Samstag in einer 15 Stunden andauernden Rettungsaktion am Großglockner aus Bergnot gerettet worden waren, droht den Dreien offenbar eine saftige Rechnung. Mehr als 20.000 Euro müssten im Falle des Falles bezahlt werden, sofern keine Bergekostenversicherung besteht, berichtete der ORF unter Berufung auf Bergrettung und Alpinpolizei.