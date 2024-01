Dieser Einsatz wird richtig teuer: Fahrlässige E-Bike-Urlauber aus alpiner Notlage befreit

Zwei deutsche Urlauber, die trotz Lawinengefahr mit E-Bikes in den Tiroler Alpen unterwegs waren, erlebten eine gefährliche und teure Rettungsaktion.

Am Freitag, dem 29. Dezember 2023, ignorierten zwei deutsche Urlauber (36 und 44 Jahre alt) alle Warnungen und machten sich mit ihren E-Bikes auf den Weg in die Tiroler Berge. Trotz der akuten Lawinengefahr, die durch kürzliche Schneefälle und eine Wärmewelle verursacht wurde, entschieden sie sich für eine Radtour in den Bergen des Bezirks Reutte. Ihr Ziel war die Schneetal-Alm in Wängle, die auf 1.650 Metern Seehöhe liegt und im Winter nicht bewirtschaftet wird.