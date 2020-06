Grenzöffnung: Das sind die genauen Regelungen

Ab heute sind die Grenz- und Gesundheitskontrollen gegenüber den Nachbarländern eingestellt. Allerdings gibt es Ausnahmen.

Landesrat Gantner weist allerdings darauf hin, dass die Einreisebestimmungen von Deutschland und der Schweiz nach wie vor aufrecht sind: „Österreich ist hier vorausgegangen und hat diesen Schritt einseitig gesetzt. Wer nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Liechtenstein reisen will, für den gelten nach wie vor die jeweiligen aktuell gültigen Einreisebestimmungen dieser Länder.“

Schweiz öffnet Grenze am 15. Juni

Die Schweiz bleibt dabei, ihrerseits die vollständige Grenzöffnung zu Österreich wie vorgesehen am 15. Juni zu vollziehen. Der Einkaufstourismus zwischen den beiden Ländern und die Einreise in die Schweiz aus touristischen Gründen sind erst ab dem 15. Juni wieder erlaubt. Die Durchreise nach und aus Österreich durch die Schweiz ist nur möglich, wenn die Person wieder aus der Schweiz ausreist.

Grenzkontrollen im Wesentlichen aufgehoben

Wohnsitz muss glaubhaft gemacht werden können

Nach Österreich einreisen dürfen ab diesem Zeitpunkt demnach Personen aus Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien, die einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt in diesen Ländern haben, und glaubhaft machen können, dass sie in den letzten 14 Tagen vor der Einreise in keinem anderen Staat als Österreich oder den genannten Nachbarstaaten aufhältig waren. Das bedeutet, dass Personen, die durch diese Nachbarstaaten durchreisen wollen, aber keinen gewöhnlichen Aufenthalt dort haben, nicht von dieser Öffnung umfasst sind. Ausgenommen sind auch österreichische Staatsangehörige oder Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich, welche aus diesen Nachbarstaaten einreisen.