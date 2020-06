Keine Kontrollen: So sieht es an den Grenzen aus

Seit Mitternacht gibt es keine Kontrollen mehr nach Österreich - VOL.AT war an den Grenzen für einen Lokalaugenschein.

Seit Mitternacht gibt es keine Kontrollen mehr an den Grenzen - zumindest nach Österreich. Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz führen nach wie vor Kontrollen an den Grenzen zu Vorarlberg durch - diese dürften erst am 15. Juni fallen. Am Grenzübergang Koblach sagten Beamte gegenüber VOL.AT, dass es derzeit eher ruhig an den Grenzen sei. Die Polizei rechnet mit einem Ansturm am 15. Juni, da es damit für Schweizer wieder möglich sei in Vorarlberg einkaufen zu gehen.