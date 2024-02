Grausamer Fund! 67 tote Katzen in Tiefkühltruhe gesteckt

Tierrettungskräfte in Frankreich stehen unter Schock: Ein Mann, der als Katzensammler galt, ließ 67 seiner Tiere verenden und lagerte sie anschließend in einer Gefriertruhe.

Am 6. Februar stießen Ermittler in La Roquette-sur-Siagne, einer Ortschaft an der Côte d’Azur, auf einen erschütternden Fund. Auf dem ungepflegten Gelände eines älteren Bewohners wurden 105 Katzen entdeckt, die meisten tot. Der Tierquäler, bei dem eine psychische Erkrankung vermutet wird, hatte vor, seine verstorbenen Tiere in einer Gefriertruhe zu "konservieren".