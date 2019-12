Grausiger Fund: Welpe erschlagen und in Müllsack gesteckt

Bürs - Ein grausamer Fall von Tierquälerei beschäftigt derzeit die Polizei in Bludenz.

Am Dienstagabend wurde in einem Waldstück, hinter dem Sportplatz Bürs, von einem Spaziergänger ein toter Hund entdeckt.

In Kopfkissenbezug eingewickelt

Der braune Welpe, rund 10-12 Wochen alt, wurde in einen Kopfkissenbezug und anschließend in einen Restmüllsack eingewickelt und in einer zehn Zentimeter tiefen Mulde entlang des Waldweges mit Moos bedeckt aufgefunden.